В Баку появились автобусы с USB-зарядками (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В автобусах марки «BMC Procity» следующих по маршрутной линии №18 транспортной компании Xaliq Faiqoğlu установлены USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, сказали Trend в понедельник в компании.
Разъемы расположены на поручнях в салоне. В каждом автобусе установлено четыре таких устройства, по два стандартных USB-разъема.
В том числе, один автобус марки маршрут «BMC Procity» оснащенный USB-разъемами курсирует по маршрутной линии №61.
Кроме того, в настоящее время в автобусах маршрутных линий №18, 65 и 61 доступна бесплатная услуга Wi-Fi. В перспективе услуга Wi-Fi будет доступна и на других маршрутных линиях.
Компания Xaliq Faiqoğlu занимается пассажироперевозками на территории Баку. Транспортный парк компании состоит из более чем 300 автобусов.
На маршрутных линиях 18, 52, 61, 65, 79, 85, 96 и 135, находящихся в эксплуатации у компании, применяется система BakıKart.
Во втором квартале 2018 года, как сказали ранее в компании, автобусный маршрут №20 также перейдет на карточную систему оплаты проезда.
(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @h_veliyev
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.