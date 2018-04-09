Bakcell поддерживает инновации и развитие посредством КСО

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, поддерживает развитие и внедрение инноваций в стране, посредством своей программы корпоративной социальной ответственности и других проектов.

Темой очередной радиопередачи из цикла «Глобальные Цели», выпускаемой ASAN Radio и представительством ООН в Азербайджане, при поддержке Bakcell, станет роль частного сектора в достижении целей в области устойчивого развития.

Гостями прямого эфира на этой неделе станут руководитель отдела по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell Сухейла Джафарова, аналитик программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Лейла Фатхи а также менеджер по коммуникациям компании Coca-Cola на Кавказе и в Средней Азии Эльшад Фарзалиев. Эксперты обсудят особую роль частного сектора, промышленности, инноваций и инфраструктуры в достижении целей в области устойчивого развития.

“Компания Bakcell вносит значительный вклад в развитие различных секторов экономики и сфер жизни нашей страны, посредством своих проектов корпоративной социальной ответственности и других программ. Некоторые из осуществляемых нами проектов полностью отвечают Целям Устойчивого Развития, особенно в таких аспектах как обеспечение равенства, развитие образования, поддержка экономического развития, внедрение инноваций и др. Мы уверены, что частный сектор играет важную роль в достижении целей в области устойчивого развития, а также в решении других проблем в нашей стране. К примеру, будучи телекоммуникационным оператором, Bakcell хорошо понимает свою ответственность и роль в улучшении благосостояния людей, поддерживая инновационные технологии и идеи», говорит руководитель отдела по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell Сухейла Джафарова.

Радиопередача будет транслироваться на радиостанции ASAN Radio в 18:20, 9 апреля 2018 года. Повтор передачи можно будет прослушать 10 апреля (в 11:05) и 13 апреля (в 14:05) на ASAN Radio.

Основной целью радиопередачи является повышение уровня осведомлённости общества о «Целях в области устойчивого развития», а также информирование общественности о проектах, осуществляемых для достижения планов на период до 2030 года, а также об ответственности, возлагаемой на различные структуры и граждан, в связи с обеспечением устойчивого развития.

Отметим, что в сентябре 2015 года, мировые лидеры согласовали 17 Целей в Области Устойчивого Развития. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года подразумевает объединение усилий, направленных на искоренение нищеты во всех ее формах, борьбу с неравенством и решение проблем, связанных с изменением климата, и обеспечения того, чтобы никто не был забыт.

В рамках вышеуказанного партнерства, при поддержке компании Bakcell, в апреле 2018 года на ASAN Radio (100 FM) будут выпущены в эфир 5 радиопередач.

Являясь одним из крупнейших инвесторов не-нефтяного сектора Азербайджана, компания Bakcell вносит посильный вклад в устойчивое развитие страны, при помощи своей программы корпоративной социальной ответственности, а также различных социально-направленных и инновационных проектов. Оказание поддержки в создании радиопередачи «Глобальные Цели», посвященной «Целям в Области Устойчивого Развития», является частью деятельности компании в этом направлении.

Компания Bakcell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news или www.bakcell.com/en/news (для пресс-релизов на английском языке).

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