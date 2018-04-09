В Китае до конца года запустят программно-определяемый спутник "Тяньчжи-1"

9 апреля 2018 18:54 (UTC+04:00)

Разработка первого китайского программно-определяемого спутника «Тяньчжи - 1» проходит успешно, и предполагается, что во второй половине текущего года его запустят с космодрома «Цзюцюань», сообщил газете People's Daily научный сотрудник Института программирования Китайской академии наук, генеральный секретарь Союза технологий программно-определяемых спутников Чжао Цзюньсо.

В Пекине прошел Саммит по программно-определяемым спутникам и передовым космическим технологиям - 2018. Во время интервью CNS Чжао Цзюньсо заявил, что проект программно-определяемого спутника «Тяньчжи - 1» возглавлен Институтом программирования Китайской академии наук. В августе 2015 года начались исследования, а в 2017 году проект вступил в силу при поддержке Бюро научных исследований и разработок основных программ Китайской академии наук. Инновационный исследовательский институт Microsat одобрил проведенные исследования и проверки, а во второй половине этого года планирует провести испытания на орбите после запуска спутника.

Спутник «Тяньчжи - 1» имеет малую облачно-вычислительную платформу с низким потреблением энергии и высокими вычислительными мощностями для выполнения программ в космическом пространстве. Кроме того, в спутник загружены четыре смартфона китайского производства. В отличие от традиционных спутников, «Тяньчжи - 1» предоставляет решение на базе платформы интеграции программного обеспечения, разрабатывает космические программы для разных спутниковых платформ, а также выпустил «магазин космических программ» для предоставления разных вариантов клиентам.

Чжао отметил, что по сравнению с другими спутниками «Тяньчжи - 1» имеет три преимущества. Во-первых, высокий уровень интеллекта. Большинство данных можно обрабатывать на орбите и передавать по требованию. Во-вторых, спутник является открытой системой, то есть любой человек может разработать для него программы, регистрировать спутник в разработанной платформе по определенной процедуре и проводить испытания на орбите. В-третьих, любой может отслеживать состояние спутника в реальном времени через программу «Zhuixing APP» на смартфоне и заставлять его выполнять определенные задачи на орбите, например, фотографировать в космосе.

Согласно Чжао Цзюньсо, уже запланированы исследования и разработки спутника «Тяньчжи - 2» и «Тяньчжи - 3». По его словам, цель состоит не в том, чтобы создать как можно больше спутников, а в том, чтобы, как и система Android для смартфонов, на базе программного определения предоставить вариант решения комплекса общих программных обеспечений для создания конечного продукта, интеллектуальную систему космического базирования Sputnix.

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