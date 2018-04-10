Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений за первый квартал 2018 года

10 апреля 2018 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы госохраны Азербайджана опубликовала рейтинг государственных сайтов по числу посещений по итогам первого квартала 2018 года.

ТОП-10 официальных интернет-ресурсов госструктур

по числу общих посещений

по числу уникальных посещений

1.idmantv.az
2.edu.gov.az
3.mia.gov.az
4.mlspp.gov.az
5.aztv.az
6.stat.gov.az
7.asan.gov.az
8.migration.gov.az
9. mfa.gov.az.az

10. scwra.gov.az

1. idmantv.az

2.azal.az
3.edu.gov.az
4.aztv.az
5.mia.gov.az
6.mod.gov.az
7.gov.az
8.mfa.gov.az
9.dq.mia..gov.az
10. bpqmi.gov.az

ТОП-5 интернет-ресурсов местных исполнительных органов

по числу общих посещений

по числу уникальных посещений

1.binegedi-ih.gov.az

2. quba-ih.gov.az

3. qebele -ih.gov.az

4. khatai-ih.gov.az

5. qazax-ih.gov.az

1. binegedi-ih.gov.az

2. lachin-ih.gov.az

3. qebele-ih.gov.az

4. agcabedi-ih.gov.az

5. khatai-ih.gov.az

ТОП-10 стран по числу посещений официальных информационных ресурсов госструктур

1.Азербайджан
2.США
3.Россия
4.Турция
5.Германия

6.Великобритания

7.Эстония
8.Нидерланды

9. Иран

10. Туркменистан

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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