Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений за первый квартал 2018 года

БАКУ /Trend/ - Команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы госохраны Азербайджана опубликовала рейтинг государственных сайтов по числу посещений по итогам первого квартала 2018 года.
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ТОП-10 официальных интернет-ресурсов госструктур
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по числу общих посещений
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по числу уникальных посещений
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1.idmantv.az
10. scwra.gov.az
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1. idmantv.az
2.azal.az
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ТОП-5 интернет-ресурсов местных исполнительных органов
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по числу общих посещений
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по числу уникальных посещений
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1.binegedi-ih.gov.az
2. quba-ih.gov.az
3. qebele -ih.gov.az
4. khatai-ih.gov.az
5. qazax-ih.gov.az
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1. binegedi-ih.gov.az
2. lachin-ih.gov.az
3. qebele-ih.gov.az
4. agcabedi-ih.gov.az
5. khatai-ih.gov.az
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ТОП-10 стран по числу посещений официальных информационных ресурсов госструктур
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1.Азербайджан
6.Великобритания
7.Эстония
9. Иран
10. Туркменистан
(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @h_veliyev
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