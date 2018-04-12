Китайские ученые изобрели уникальную технологию хранения данных (ФОТО)

Научная группа под руководством профессоров Чжан Вэя и Чжоу Пэна из Института микроэлектроники Фуданьского университета Шанхая (Восточный Китай) недавно совершила революционное изобретение, разработав прототипный энергонезависимый накопитель на двухмерных полупроводниках и технологию хранения данных третьего типа, сообщает агентство "Синьхуа".

Скорость записи таких устройств в 10 тысяч раз выше современных USB-накопителей, а время хранения данных определяется автоматически. Китайские ученые решили сложную проблему зарядной технологии хранения данных на полупроводниках - сочетания быстрой записи и энергонезависимости.

Результаты работы научной группы были опубликованы на сайте журнала Nature Nanotechnology.

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