Китайский сайт онлайн-игр планирует IPO в США

Китайский сайт онлайн-игр Huya планирует привлечь до 200 миллионов долларов за счет первичного публичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление компании.

Контролирующей компанией Huya является YY - ведущая интерактивная стриминговая платформа в Китае, чьи акции котируются на Nasdaq. В начале марта Huya заключила с китайским интернет-гигантом Tencent сделки по стратегическому финансированию.

В 2017 году чистые доходы Huya составили 336 миллионов долларов, и были обеспечены, главным образом, за счет сервиса прямой трансляции и рекламы.

По сообщению компании Huya, к концу прошлого года среднемесячное количество активных пользователей платформы составило более 86 миллионов человек, при этом каждый пользователь, заходивший на платформу с помощью мобильного интернета, ежедневно проводил на платформе около 99 минут.

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