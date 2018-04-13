Telegram попросил суд отложить заседание по блокировке

Юристы Telegram попросили Таганский суд Москвы отложить "на разумный срок" заседание по блокировке мессенджера в России до устранения всех процессуальных нарушений, сообщил адвокат Павел Чиков, передает РИА Новости.

"Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику", — говорится в ходатайстве, опубликованном в Telegram-канале Чикова.

Защита мессенджера полагает, что права Telegram при подготовке к процессу не соблюдались. По словам адвокатов, компании не дали ознакомиться с иском Роскомнадзора, лишив возможности представить возражения на него и свои доказательства.

По мнению юристов, причин для срочного рассмотрения иска нет. Ходатайство направили в суд сегодня факсом.

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