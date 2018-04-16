Около 50 тыс. абонентов Nar используют пакеты Full

БАКУ /Trend/ - Число абонентов, использующих выгодные пакеты Full оператора Nar, за короткий срок достигло 50 тысяч. Основной отличительной чертой этих пакетов, включающих в себя минуты разговора внутри страны и большой объем интернет-трафика по выгодной цене, является перенос неиспользованных бонусов на следующий месяц. Нужно отметить, что впервые в Азербайджане, пакеты Full от Nar основаны на принципе «несгораемости» бонусов. Так, приняв во внимание многочисленные пожелания а также опросы, проведенные среди абонентов, оператор обеспечил несгораемость бонусов и их перенос на следующий месяц. Также, с учетом пожеланий и нужд своих абонентов, Nar предоставил возможность не только накапливать, но и «обменивать» оставшиеся бонусы.

Таким образом, еще одной отличительной чертой пакетов Full стало то, что абоненты Nar теперь могут обменивать бонусные минуты на мегабайты, и наоборот, мегабайты на минуты разговора. Благодаря этой очередной новинке от Nar, пользователи пакетов Full получили возможность распоряжаться бонусами по своему усмотрению, и обменивать одни виды бонусов на другие. Данная возможность, предоставляемая в рамках предложения «Exchange», позволяет обменять сотни накопленных мегабайтов и минут.

Пользователи пакетов Full в роуминге также получили возможность использовать накопленные бонусы в следующем месяце. Так, абоненты Nar, использующие услуги роуминга в Турции и Иране, смогут получить до 2 Гб интернета в качестве бонуса.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью.

Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). По результатам сравнительных тестов, проведенных независимой международной компанией P3 Communications во втором квартале 2017 года среди сетей мобильной связи, сеть Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Это стало возможным благодаря динамичному развитию и работам, проведенным для расширения охвата сети.

Сегодня, сеть Nar охватывает 93% территории страны и предоставляет более 2-м абонентам услуги высокого качества.

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