Узбекистан и Россия планируют создать совместный телеканал

Узбекистан и «Первый канал» России создадут совместный телеканал в рамках перспективы расширения двусторонних отношений в медиа-коммуникационной сфере между Узбекистаном и Россией, сообщает в понедельник узбекское агентство «Новости.uz» со ссылкой на пресс-службу Мининфоком Узбекистана.

Это обсуждалось на встрече министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азима Ахмедхаджаева с заместителем министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексеем Волиным.

В ней также приняли участие представители Управделами президента РФ, ВГТРК, телеканалов «Россия Сегодня», «Первый Канал», «Россия24». Участники обсудили вопросы развития цифрового телевещания, технопарков, цифровой экономика, подготовки специалистов в информационно-телекоммуникационной сфере.

В частности, российская делегация ознакомила узбекских коллег с переходом на цифровое телевещание в России и предложила решения российских платформ для организации мобильного телевидения. Кроме того, сторонами был обсужден вопрос по созданию совместного телеканала с АО «Первый канал», привлечения российских режиссёров для съемок документальных фильмов и программ о выдающихся узбекских деятелях, вкладе узбекских учёных в развитие мировой цивилизации.

Стороны также договорились об организации на регулярной основе специальных форумов и семинаров для пресс-служб государственных органов и выразили готовность оказывать содействие друг другу в повышении квалификации специалистов.

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