«Дни Startup» пройдут еще в одном азербайджанском вузе в начале мая

16 апреля 2018 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очередные «Дни Startup» пройдут четвертого-пятого мая в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, сказал Trend источник на IT-рынке страны.

Мероприятие проводится при поддержке «Парка высоких технологий» и Государственного фонда развития информационных технологий министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Предыдущее мероприятие было организовано в Азербайджанском техническом университете, в рамках которого студентами было озвучено около 25 идей. Из них было отобрано пять, которые прошли оценку экспертной группы.

Среди пяти команд первые три призовых места заняли следующие идеи: «Smart Makeup» (мобильное приложение), «E-diagnose» (мобильное приложение) и «Asfalt enerji» (в сфере альтернативной энергетики). Победители были награждены сертификатами, подарками и денежными призами.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

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