БАКУ /Trend/ - По инициативе Центра инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom и при поддержке PASHA Bank, стартовал проект «Barama Hackathon 2018», ориентированный на проведение тренингов и соревнований для молодых программистов.

Мероприятия Hackhathon проводятся во всем мире, в частности, такими крупными компаниями, как Google, Netflix, Facebook, HP и Microsoft. В рамках проекта программисты разрабатывают цифровые ресурсы на определенную тему за короткий промежуток времени. На этот раз разработчикам будет поручено создать автономную платформу для Azercell, предоставляющую клиентам информацию о состоянии своего устройства в режиме реального времени с помощью SMS и внутриплатформенных уведомлений. Соревнование с участием 15 команд стартует пятого мая в 09:00, продлится 36 часов и будет приостановлено шестого мая в 21:00. Мобильные приложения, разработанные за указанное время, будут представлены жюри 10 мая. Обладатель первого места за разработку цифровой продукции подпишет с компанией Azercell договор на сумму пять тысяч манатов, команды, занявшие II и III места будут удостоены ценных призов от PASHA Bank и Центра Barama.

Программисты, желающие принять участие в проекте, должны до второго мая 2018 года заполнить форму регистрации на сайте hackathon.barama.az.

Отметим, что сеть ресторанов Özsut выступит в качестве партнёра по обеспечению команд едой. Медиа поддержку проекту окажет компания technote.az и Barama-медиа.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги семь дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг в одной точке, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.

В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией Global Wireless Solutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.

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