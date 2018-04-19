Азербайджанский учебный центр организует бесплатные тренинги по кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - Действующий в Азербайджане учебный центр CYBERO проведет широкую просветительскую работу среди пользователей сети интернет по вопросам кибербезопасности, сказала Trend в четверг директор центра Гюльтекин Расулова.

По словам Расуловой, в планы центра входит организация бесплатных семинаров, подготовка просветительских видеороликов и посредством социальных проектов призывающих общественность к бдительности.

«Мероприятия будут направлены на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания общественности к проблеме обеспечения безопасности в информационном пространстве», - сказала Расулова.

Учебный центр CYBERO был создан в начале текущего года и его деятельность направлена на проведение тренингов в сфере кибербезопасности. Основной целью центра является подготовка отраслевых экспертов и повышения кадрового потенциала в сфере кибербезопасности. Преподавательский состав центра состоит из экспертов прошедших специальную подготовку за рубежом.

Впервые в стране для отраслевых экспертов CYBERO проводит обучающие тренинги по безопасности web-приложений в рамках программ Reverse Engineering и White Hat Hacker.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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