Мобильная глазная клиника Azercell продолжает свою деятельность (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мобильная глазная клиника ООО Azercell Telekom успешно продолжила свою деятельность в первом квартале 2018 года. За этот период клиника оказала офтальмологические услуги лицам, страдающим различными заболеваниями глаз. В январе текущего года врачи клиники организовали офтальмологическую диагностику для вынужденных переселенцев, размещенных в Низаминском районе, а также для нуждающихся лиц в гуманитарно-общественном объединении “Hüquq dünyası” («Мир права») Исмаиллинского района и учащихся полной средней школы № 33 Зангиланского городка в Абшеронском районе. В феврале врачами клиники были проведены обследования сотрудников организации UAFA Кюрдамирского района, членов Русской общины Сабунчинского района и беженцев, размещенных в поселке Гарачухур. За март месяц данным проектом бесплатно воспользовались вынужденные переселенцы, поселившиеся в общежитии № 1 города Хырдалан, в поселке Лекбатан и Бардинском районе. В целом, за три месяца 2018 года клиника оказала бесплатные услуги по офтальмологическому обследованию около 400 нуждающимся больным.

Напомним, что все услуги по обследованию и лечению в рамках проекта предоставляются Общественным объединением «Каспийский Проект Сострадания» (“Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi") при содействии компании Azercell. За пять лет деятельности врачи клиники посетили в рамках проекта многие интернат-школы и детские дома города Баку, оказывая при этом услуги нуждающимся в городе Баку и во многих регионах страны.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги семь дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг в одной точке, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.

В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией Global Wireless Solutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.

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