Мобильный оператор Азербайджана применит единый тариф на роуминг в Бельгии

БАКУ /Trend/ - С пятого мая 2018 года оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell Telecom применит единый тариф для Postpaid и Prepaid абонентов, пользующихся услугами роуминга в Бельгии, говорится в сообщении компании, опубликованном в среду в официальной печати.

Минута входящих звонков, независимо от направления, будут стоить 0,32 маната, а исходящие – 1,5 маната. Один мегабайт мобильного интернет-трафика будет стоить 3,5 манатов, а отправка одного SMS (независимо от направления) – 0,20 маната.

Интервал расчета входящих и исходящих звонков составляет 60 секунд, а мобильного интернета - 30 килобайт.

Официальный курс на 25 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.