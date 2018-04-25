Мобильный оператор Азербайджана применит единый тариф на роуминг в Бельгии

25 апреля 2018 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С пятого мая 2018 года оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell Telecom применит единый тариф для Postpaid и Prepaid абонентов, пользующихся услугами роуминга в Бельгии, говорится в сообщении компании, опубликованном в среду в официальной печати.

Минута входящих звонков, независимо от направления, будут стоить 0,32 маната, а исходящие – 1,5 маната. Один мегабайт мобильного интернет-трафика будет стоить 3,5 манатов, а отправка одного SMS (независимо от направления) – 0,20 маната.

Интервал расчета входящих и исходящих звонков составляет 60 секунд, а мобильного интернета - 30 килобайт.

Официальный курс на 25 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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