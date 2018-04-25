Оператор связи Баку временно приостановил работы по оптимизации кабельной сети

БАКУ /Trend/ - ООО "Бакинская телефонная связь" временно приостановило работы по оптимизации инфраструктуры кабельно-канализационных сооружений (ККС), сказал Trend в среду источник на телекоммуникационном рынке страны.

Поручение о приостановлении работ было дано в связи с Гран-при «Формулы-1», который пройдет 27-29 апреля в Баку. Затем работы будут возобновлены.

Оператору было поручено приостановить земельно-копательные и строительно-монтажные работы, чтобы избежать возможных сбоев в работе сетей связи.

Оптимизация предусматривает объединение или вывод из эксплуатации проложенных в ККС кабельных линий. Из эксплуатации выводятся лишь пришедшие в негодность оборудование и кабели, которые могут стать причиной аварийных ситуаций.

В ведении столичного оператора находятся около 20,8 тысячи ККС, подавляющее большинство которых уже оптимизировано. В рамках ремонтных работ и работ по оптимизации ККС оператор проводит тендер на закупку дополнительно около 900 единиц железобетонных колодцев типа KKS-2, KKS-3 и KKS-5.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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