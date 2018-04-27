В Китае выпущен первый отечественный терагерцовый чип для получения изображения

27 апреля 2018 17:28 (UTC+04:00)

Первый производимый Китаем терагерцовый чип, использующийся для формирования изображения, был официально выпущен на Первом Саммите по строительству цифрового Китая в городе Фучжоу, передает People's Daily.

Чип, работающий на частоте терагерцового диапазона для формирования изображения, был создан Китайской корпорацией электронных технологий (China Electronics Technology Group Corporation, CETC). Он играет важную роль в работе системы безопасности для проверки людей.

Этот чип может обнаруживать слабые терагерцовые волны, испускаемые человеческим телом, и анализировать полученные сигналы посредством встроенного внутри оборудования алгоритма для изображения человеческого тела. Применение чипа помогает сотрудникам безопасности быстро проверять опасные грузы, перевозимые людьми, и в то же время не наносит вред излучением инспектируемому персоналу.

В прошлом техника разработки основных чипов в оборудовании для проверки безопасности была под контролем зарубежных стран. А исследование и разработка данных чипов полностью выполнены Китаем. Модули терагерцового детектора, сделанные на основе данных чипов, обладают преимуществом и по стоимости, и по своим свойствам по сравнению с аналогичными продуктами в зарубежных странах и могут их заменять.

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Azernews Newspaper
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