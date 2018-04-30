При генеральном спонсорстве компании “AzerTelecom” проходит международный конкурс “Golden Byte”

При генеральном спонсорстве ООО “AzerTelecom” – магистрального (backbone) интернет провайдера, связывающего Азербайджан с международной интернет сетью, проходит международный IT-конкурс, организованный Компьютерной академией STEP.

Международный IT-конкурс “Golden Byte” объединяет более 10 тысяч участников из 10 стран и состоит из нескольких этапов – региональных отборочных туров и региональных финалов, которые проходят в каждой стране. Компания “AzerTelecom”, будучи Генеральным спонсором, содействует проведению в Азербайджане данного международного IT-конкурса и определению победителей национального тура, которые представят нашу страну на международном финальном этапе в Украине.

Международный IT-конкурс “Golden Byte” является промышленной стартап-платформой, созданной для новых талантов и идей. Основная цель конкурса заключается в предоставлении возможности молодым экспертам реализовать свои бизнес-проекты, помочь инвесторским и венчурным фондам в поисках новых и сильных проектов. “Golden Byte” является альтернативной платформой, предоставляющей возможность молодым-IT экспертам получить полезные консультации от профессионалов данной сферы, налаживать новые связи и, самое главное, привлекать инвестиции к собственным проектам. Компания “AzerTelecom”, являющаяся ведущей компанией в сфере информационных и коммуникационных технологий Азербайджана, заинтересована в успешной реализации таких проектов.

Отметим, что данное международное соревнование в нашей стране и региональные отборочные туры стартовали в феврале текущего года. В рамках конкурса уже состоялись два региональных полуфинальных этапа. Проведение регионального финала намечается в мае. Победители регионального финала представят нашу страну в международном финале “Golden Byte”, который пройдет в Киеве (Украина).

О компьютерной академии STEP:

Компьютерная академия STEP, функционирующая с 1999 года, является международным учебным заведением, специализирующимся на компьютерном образовании. Академия имеет филиалы в более чем 16 странах мира, включая Азербайджан, и объединяет в целом 20 тысяч студентов и 80 тысяч выпускников по всему миру.

О компании “AzerTelecom”:

ООО “AzerTelecom” является динамично развивающимся телекоммуникационным оператором Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и главным акционером телекоммуникационного провайдера является первый мобильный оператор Азербайджана - компания “Bakcell”. "AzerTelecom" представляет такие телекоммуникационные услуги, как оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передача данных в сетях мобильной и фиксированной связи, международный транзит, SIP-телефония, FTTx (оптическое волокно до точки х), услуги Дата Центра, VPN (виртуальная частная сеть), услуги VSAT, Корпоративная сеть, Выделенная линия через GSM, Услуги backbone, локальный VoIP, защита от DDOS атак и т.д.

Более подробную информацию можно получить на сайте azertelecom.az, а также на страницах компании в социальных сетях Facebook (facebook.com/azertelecom.az) и LinkedIn (linkedin.com/company/azertelecom.az).

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