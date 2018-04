Bakcell пропагандирует инклюзивный спорт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell является партнером радиопередачи «Глобальные Цели», выпускаемой ASAN Radio и представительством ООН в Азербайджане. Очередной выпуск радиопередачи из цикла «Глобальные Цели» будет посвящен важной роли инклюзивного спорта в достижении целей в области устойчивого развития.

Отметим, что с 24 по 28 сентября текущего года в Баку будет проведен Глобальный форум молодых лидеров Специального олимпийского движения, который станет отражением внимания и заботы о людях с умственными и физическими недостатками. В форуме примут участие около 300 представителей молодежи и среднего поколения из 30 стран. Также недавно между Специальным Олимпийским комитетом Азербайджана и Фондом народонаселения ООН было подписано соглашение о мера, направленных на развитие инклюзивного спорта для девочек на территории Баку и Абшеронского полуострова.

Для обсуждения сути и целей вышеуказанной деятельности, работы, направленной на развитие инклюзивного спорта, а также важности этих мер для достижения целей в области устойчивого развития, в студию ASAN Radio был приглашен специалист по связям с общественностью представительства Фонда народонаселения ООН в Азербайджане Фархад Гаджиев и национальный директор Специального Олимпийского комитета Азербайджана Шахин Алиев.

Радиопередача будет транслироваться на радиостанции ASAN Radio в 18:20 30 апреля 2018 года. Повтор передачи можно будет прослушать 2 мая (в 11:05) и 4 мая (в 14:05) на ASAN Radio (100 FM).

Напомним, что основной целью цикла радиопередач «Глобальные Цели» является повышение уровня осведомлённости общества о «Целях в Области Устойчивого Развития», согласованных мировыми лидерами в сентябре 2015 года, и информирование общественности о проектах, осуществляемых для достижения планов на период до 2030 года, а также об ответственности, возлагаемой на различные структуры и граждан в связи с обеспечением устойчивого развития. Повестка дня в области устойчивого развития подразумевает объединение усилий, направленных на искоренение нищеты во всех ее формах, борьбу с неравенством и решение проблем, связанных с изменением климата, и обеспечения того, чтобы никто не был забыт.

В рамках своей Программы Корпоративной Социальной Ответственности компания Bakcell осуществляет целый ряд проектов, направленных на предоставление равных прав и возможностей инклюзивного образования для детей, нуждающихся в особой заботе. Одним из таких проектов стала программа «TOPs – улучшение физического здоровья, психической устойчивости и успеваемости учеников посредством применения современных образовательных технологий в процессе обучения», которая была запущена в декабре 2014 года. Основной целью этого проекта, осуществляемого компанией Bakcell совместно с Министерством образования Азербайджанской Республики, «British Council Azerbaijan» и общественным объединением «Спорт во имя развития», являлось обеспечение учителей физкультуры начальных и средних школ активными методами обучения. Благодаря проведенным в рамках программы курсам обучения около 200 учителей усовершенствовали свои знания и навыки в области преподавания физической культуры. Более 23000 учащихся разных возрастных групп посетили более качественные и интересные занятия по физкультуре, проводимые с применением качественно нового подхода к процессу обучения. Программа охватила 34 школы, дома-интернаты и лицей в Баку и Сумгайыте.

