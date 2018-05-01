Азербайджан готовится к экспорту технологии получения топлива из морской воды

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские ученые усовершенствовали технологию получения топлива из морской воды, именуемую "Гидрогаз", сказал Trend один из инициаторов проекта Мурвед Гарибов.

По словам Гарибова, полученные практические результаты позволили доказать экономическую эффективность и продуктивность новой технологии, что было сложно на ранних этапах исследований.

"Эволюцией технологии стало то, что добываемое в процессе переработки морской воды топливо, уже не является основным продуктом. Важнейшим продуктом является моющее средство, которое мы получаем в результате переработки морской воды. Основная особенность такого моющего средства заключается в том, что в отличие от продуктов, представленных в розничной сети, оно не содержит опасные здоровью и окружающей среде химические элементы. То есть нам удалось получить безопасную и технологически чистую ее форму", - сказал Гарибов.

Технологию, по словам Гарибова, планируется экспортировать на рынок Турции в связи, с чем официальное обращение по этому поводу было направлено в министерство энергетики этой страны.

"Мы постоянно работаем над усовершенствованием данной технологии. Например, сегодня мы разрабатываем усовершенствованную версию реактора и мы как никогда близки к окончательному его прототипу. В настоящее время в течение одного часа реактор способен переработать 100 литров морской воды для получения одного кубометра газа. То есть в течение часа мы можем получить около 100 литров готового моющего средства", - сказал Гарибов.

Впервые технология была продемонстрирована в конце 2014 года в Баку в рамках I Республиканской выставки "Интеллектуальная собственность и инновации". Технология запатентована, и она как сказал ранее Гарибов, является экологически чистым методом получения топлива, который призван сыграть важную роль в защите окружающей среды и борьбе с глобальным потеплением.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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