Bakcell и AFFA приняли решение относительно стадиона «Bakcell Arena»

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell и Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) пришли к соглашению о продлении контракта о названии стадиона Bakcell Arena, находящегося на территории Низаминского района Баку.

В соответствии с новым соглашением, стадион сохранит свое название в течение следующего года.

Напомним, что строительство стадиона было начато в мае 2010 года и завершено в короткий срок. Этот спортивный объект с общей площадью 22500 квадратных метров отвечает всем международным стандартам. В 2013 году Bakcell и AFFA подписали соглашение, благодаря которому стадион был существенно модернизирован и переименован в Bakcell Arena. Сегодня стадион Bakcell Arena вмещает 11 тысяч зрителей и имеет три входа – общий, вход для медиа и VİP, а также пять огромных секторов. На стадионе имеются 17 VIP-комнат «скай-бокс», а в нижней части трибуны сооружены четыре раздевалки для команд, комнаты для тренеров, судей, врачей, представителей медиа и конференц-залы, комната допинг-контроля и другие комнаты. Около стадиона расположена стоянка на 300 автомобилей.

В рамках сотрудничества между Bakcell и AFFA был осуществлен целый ряд проектов, направленных на развитие футбола в Азербайджане. Эта совместная деятельность оказала положительное влияние на уровень данного вида спорта в нашей стране и его развитие сразу в нескольких направлениях. Компания Bakcell, являвшаяся телекоммуникационным и вещательным партнером клуба «Манчестер Юнайтед» на всем пространстве СНГ в период с 2012 по 2018 годы, сотрудничала с AFFA в осуществлении сразу нескольких крупномасштабных и длительных проектов, и даже была спонсором национальной сборной страны по футболу. Благодаря таким совместным проектам, как «Футбольная школа Manchester United»,«Футбол вместе с Bakcell», а также «Летняя футбольная школа Manchester United», местные талантливые футболисты получили шанс улучшить свои футбольные знания и навыки. Кроме этого, компания Bakcell выступала в роли официального спонсора и партнера Чемпионата Европы UEFA U-17, прошедшего в Азербайджане в 2016 году, и других престижных спортивных мероприятий.

Компания Bakcell, традиционно поддерживающая молодежь Азербайджана в ее начинаниях, высоко ценит сотрудничество с AFFA, стараясь внести свой вклад в развитие спорта в нашей стране.

