Мобильный оператор Азербайджана запустил два новых тарифных плана

4 мая 2018 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Bakcell запустил два новых тарифных плана Cin1 и Cin5, сказали Trend в пятницу в компании.

Абонентам, подключившимся к тарифному плану Cin1, еженедельно будет предоставлено 100 минут разговорного времени внутри сети и 50 SMS по цене один манат.

Разговорное время распределяется на две части (50 минут можно будет использовать с понедельника по пятницу, 50 минут в субботу и воскресение). Подключиться к тарифу Cin1 можно набрав код *301#yes.

В тарифе Cin5 еженедельно предоставляется 600 минут внутрисетевого разговорного времени и 300 SMS по цене пять манатов. Как и в тарифном плане Cin1, разговорное время в тарифе Cin5 распределено на две части (300 минут внутри сети на весь месяц и 300 минут внутри сети на выходные (субботу и воскресение)). Подключиться к тарифу Cin5 можно набрав код *305#yes.

Тарифы активны с четвертого мая 2018 года.

Официальный курс на четвертое мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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