Китай успешно запустил спутник связи "Apstar-6С"

Накануне на китайском космодроме "Сичан" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" был успешно запущен спутник связи "Apstar-6С". Спутник вышел на заданную орбиту, сообщает "Синьхуа".

Использовать спутник "Apstar-6С" будет компания APT Satellite Holdings Limited, в основном он будет применяться для регионалького телевидения, теле- и радиовещания, связи, Интернета и мультимедиа, может предоставлять услуги для Китая, Монголии, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Индокитая.

Спутник и его ракета-носитель произведены Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией.

Это 273 полет ракеты-носителя серии "Чанчжэн".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.