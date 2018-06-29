Справочная служба «155» в Азербайджане работает с перебоями

29 июня 2018 16:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Единый номер справочной службы "155" в Азербайджане временно недоступен, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, причина в техническом обновлении Call-центра, в результате чего служба работает с перебоями.

Аналогичная ситуация происходит и с отдельными службами «123» (номер службы поддержки центра обслуживания граждан – «Şəbəkə») и «157» (информационно-вычислительного центра).

Как сообщалось ранее, с первого октября 2018 года номер службы поддержки «123» центра обслуживания граждан – «Şəbəkə» прекратит свою работу, и запросы граждан по почтовым и финансовым услугам будут обрабатываться единым Call-центром «155».

В ближайшее время в единый Call-центр «155» предусматривается интеграция справочной службы Aztelekom. В перспективе к «155» предусматривается подключение тех структурных подразделений министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, которые имеют собственные центры по работе с клиентами.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Еще одна госструктура Азербайджана интегрирована в единый Call-центр «155»
ИКТ 25 мая 16:28
С 1 июня прекращает работу Call-центр «Şəbəkə» почты Азербайджана
ИКТ 8 мая 10:39
Номер службы поддержки «Şəbəkə» почты Азербайджана переведен в единый Call-центр
ИКТ 2 мая 11:07
IT-компания Азербайджана запускает «облачный» Call-центр для малого бизнеса
ИКТ 1 мая 15:23
В Азербайджане запущен единый номер справочной службы "155"
ИКТ 28 марта 13:32
С 2018 года в Азербайджане будет действовать единый Call-центр по услугам ИКТ
ИКТ 12 декабря 2017 12:48
Мобильный оператор Азербайджана готовится к запуску услуги виртуального Call-центра для корпоративных пользователей
ИКТ 1 декабря 2016 16:57
Call-центрам в Азербайджане предложат возможность интеллектуальной обработки звонков
ИКТ 25 августа 2015 16:37
Клиентское обслуживание по телефону – это голос Вашей компании!
Бизнес 19 сентября 2014 08:42
Call-центр Банка ВТБ (Азербайджан)ответил более чем на 60 тыс. обращений
Бизнес 13 августа 2014 09:55
Аутсорсинг Call-центра: расходы, которые превращаются в прибыль!
Бизнес 10 июня 2014 08:00
Зачем ваша компания нуждается в аутсорсинговом Call-центре?
Бизнес 31 мая 2014 15:21