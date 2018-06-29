Справочная служба «155» в Азербайджане работает с перебоями

БАКУ /Trend/ - Единый номер справочной службы "155" в Азербайджане временно недоступен, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, причина в техническом обновлении Call-центра, в результате чего служба работает с перебоями.

Аналогичная ситуация происходит и с отдельными службами «123» (номер службы поддержки центра обслуживания граждан – «Şəbəkə») и «157» (информационно-вычислительного центра).

Как сообщалось ранее, с первого октября 2018 года номер службы поддержки «123» центра обслуживания граждан – «Şəbəkə» прекратит свою работу, и запросы граждан по почтовым и финансовым услугам будут обрабатываться единым Call-центром «155».

В ближайшее время в единый Call-центр «155» предусматривается интеграция справочной службы Aztelekom. В перспективе к «155» предусматривается подключение тех структурных подразделений министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, которые имеют собственные центры по работе с клиентами.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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