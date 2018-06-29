Международные эксперты рынка криптовалют и блокчейн соберутся в Баку

29 июня 2018 17:13 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Предпринимателям Азербайджана продемонстрированы преимущества технологии блокчейн
ИКТ 28 июня 18:58
Кадровая политика важна для развития технологии блокчейн в Азербайджане
ИКТ 27 июня 17:20
Baku Blockchain Event: все о блокчейне и криптовалютах
Бизнес 25 июня 12:07
Частный бизнес Азербайджана ознакомится с возможностями применения технологии блокчейн
Бизнес 25 июня 10:47
В Баку обсудят регулирование рынка криптовалют
Бизнес 20 июня 12:55
Национальная криптовалюта может повысить мировую конкурентоспособность Азербайджана
Бизнес 4 июня 07:15
Национальная криптовалюта может повысить мировую конкурентоспособность Азербайджана
Бизнес 18 мая 10:59
В Азербайджане изучают возможность использования смарт-контрактов
ИКТ 17 мая 18:32
В каких сферах Азербайджан может использовать блокчейн?
Бизнес 17 мая 18:08
Вюсал Гасымлы о внедрении в Азербайджане технологии блокчейн (Эксклюзив)
Бизнес 17 мая 17:52
Вюсал Гасымлы: Применение технологии блокчейн облегчит межбанковские операции в Азербайджане
ИКТ 17 мая 10:58
Таможня Азербайджана намерена использовать новую технологию
Бизнес 14 мая 18:25
ВБ: Блокчейн может помочь странам Европы и Центральной Азии предоставлять лучшие услуги гражданам
Бизнес 8 мая 13:19
Эксперт о возможных сферах внедрения блокчейна в Азербайджане
Бизнес 8 мая 12:45
Для внедрения в Азербайджане технологии блокчейн необходима поддержка государства - эксперт
Бизнес 7 мая 15:31
Частный бизнес Азербайджана ознакомится с проведением ICO и созданием Smart-контрактов
ИКТ 4 мая 15:41
Обнародованы ближайшие планы криптовалютного центра Азербайджана
ИКТ 26 апреля 17:46
Азербайджан может перенять опыт России в регулировании рынка криптовалют
ИКТ 26 апреля 15:47