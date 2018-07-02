В Windows нашли неудаляемый вирус

2 июля 2018 07:23 (UTC+04:00)

Пользователи по всему миру стали обнаруживать на своих компьютерах неудаляемую вредоносную программу All-Radio 4.27 Portable. Впервые посты о вирусе появилась на форуме Malwarebytes, сообщают РИА Новости со ссылкой на портал Bleepingcomputer.

Под прицелом вируса оказались компьютеры с операционной системой Windows. Пользователи старательно пытались избавиться от него, но им не удалось найти механизмов его удаления.

Официально программа российского производства All-Radio 4.27 Portable является бесплатным универсальным плеером, позволяющим слушать музыку и смотреть телепередачи. Неизвестным хакерам удалось ее подделать и выдать зараженное ПО за оригинал.

Эксперты из BleepingComputer отметили, что большинство юзеров сообщили о появлении программы после загрузки некоторых активаторов продуктов Microsoft. Проведя анализ, они выяснили, что под видами "ключей" жертвы получали рекламный пакет aimp, ставший причиной заражения. Среди возможных инфекций могут быть майнеры, спамеры, различные трояны, а также руткиты, скрывающие заражение.

Судя по характеру программного обеспечения, хакеры, создавшие этот вирус, собираются построить свой бизнес на данной схеме заражения. Эксперты предостерегли от использования программ-активаторов, поскольку они могут быть инфицированы злоумышленниками.

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Azernews Newspaper
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