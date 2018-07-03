Структуры минсвязи Азербайджана работают в усиленном режиме

БАКУ /Trend/ - Структурные подразделения министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана работают в усиленном режиме в связи с аварией в системе энергоснабжения произошедшей в ночь со второго на третье июля, говорится во вторник в сообщении министерства.

Согласно данным ведомства, телекоммуникационная инфраструктура работает без перебоев в штатном режиме.

Для обеспечения бесперебойной работы мобильной и стационарной связи, интернет услуг, почтовой связи, телевидения и радио задействованы энергогенераторы.

Отметим, что в ночь со второго на третье июля, из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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