Структуры минсвязи Азербайджана работают в усиленном режиме

3 июля 2018 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Структурные подразделения министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана работают в усиленном режиме в связи с аварией в системе энергоснабжения произошедшей в ночь со второго на третье июля, говорится во вторник в сообщении министерства.

Согласно данным ведомства, телекоммуникационная инфраструктура работает без перебоев в штатном режиме.

Для обеспечения бесперебойной работы мобильной и стационарной связи, интернет услуг, почтовой связи, телевидения и радио задействованы энергогенераторы.

Отметим, что в ночь со второго на третье июля, из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Частный сектор играет важную роль в формировании инновационной экосистемы в Азербайджане
ИКТ 27 июня 14:22
В Азербайджане на междугородние автобусы можно купить билет онлайн в оба конца
Общество 22 июня 17:33
Операторы связи Азербайджана перейдут на усиленный режим работы
ИКТ 13 июня 12:27
Самый безопасный DATA-центр в регионе находится в Азербайджане - министр
ИКТ 8 июня 17:38
Минсвязи Азербайджана будет развивать сотрудничество с ЕС
ИКТ 7 июня 14:44
В Азербайджане завершены подготовительные работы для выдачи удостоверений личности нового образца
ИКТ 7 июня 14:35
Парк высоких технологий поддержит проекты студентов Азербайджанского технического университета (ФОТО)
ИКТ 7 июня 11:54
Сотрудничество ЕС-Азербайджан в сфере транспорта построено на взаимовыгодных условиях - министр
Бизнес 5 июня 16:14
Минсвязи Азербайджана увеличит спектр оказываемых услуг посредством Call-центра «155» (ФОТО)
ИКТ 5 июня 13:45
Азербайджан и Украина договрились о новых маршрутах международных пассажироперевозок
Экономика 31 мая 20:48
Состоялись обсуждения по теме "Электронная подпись и доверительные услуги: усовершенствование правовой и технической базы"
ИКТ 25 мая 20:15
Азербайджан изучает опыт ЕС в сфере электронной идентификации
ИКТ 25 мая 17:55
Азербайджан изучает опыт Беларуси в построении «Государственного облака»
ИКТ 22 мая 17:43
Награждены победители общереспубликанской олимпиады по информатике среди студентов вузов Азербайджана (ФОТО)
ИКТ 17 мая 16:56
На рынок авиаперевозок Азербайджана вошла еще 21 компания
Экономика 16 мая 17:10
IT-компании Азербайджана и Беларуси обсудили сотрудничество в сфере ИКТ (ФОТО)
ИКТ 16 мая 11:33
Азербайджан вновь избран членом попечительского совета фонда Всемирного почтового союза
ИКТ 25 апреля 15:03
Кыргызстан и Азербайджан подпишут меморандум о сотрудничестве в области связи и инфотехнологий
ИКТ 5 апреля 09:04