Azercell задействовала переносные генераторы для бесперебойной работы базовых станций

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell работал в усиленном режиме, в целях устранения сбоев в работе сети, в связи с возникшими в ночь со второго на третье июля проблемами в электроснабжении, говорится в сообщении компании распространенном во вторник.

Подача электричества в основные офисы компании и в Call-центр была обеспечена посредством автономных генераторов. Бесперебойная работа базовых станций также была обеспечена с использованием переносных генераторов.

«В настоящее время компания продолжает работы для обеспечения бесперебойной работы сети по всей стране», - говорится в сообщении.

Отметим, что в ночь со второго на третье июля, из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.

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