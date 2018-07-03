Azercell задействовала переносные генераторы для бесперебойной работы базовых станций

3 июля 2018 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell работал в усиленном режиме, в целях устранения сбоев в работе сети, в связи с возникшими в ночь со второго на третье июля проблемами в электроснабжении, говорится в сообщении компании распространенном во вторник.

Подача электричества в основные офисы компании и в Call-центр была обеспечена посредством автономных генераторов. Бесперебойная работа базовых станций также была обеспечена с использованием переносных генераторов.

«В настоящее время компания продолжает работы для обеспечения бесперебойной работы сети по всей стране», - говорится в сообщении.

Отметим, что в ночь со второго на третье июля, из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
20 cтудентов пройдут стажировку в Azercell
ИКТ 15:30
IT-компания Азербайджана разработала ПО для управления сервисом «Подписанный звонок»
ИКТ 28 июня 12:54
Центр Barama проведет в Баку семинар «A 'Startup 2018»
ИКТ 28 июня 07:05
Мобильный оператор Азербайджана повышает тариф на интернет в рамках проводимых кампаний
ИКТ 23 июня 09:55
«Детская горячая линия» стала доступна в Гекгельском районе Азербайджана
Общество 13 июня 21:18
Объявлен лучший стартап Азербайджана (ФОТО)
ИКТ 9 июня 10:55
Следующий стартап-тур пройдет в Губе
ИКТ 7 июня 20:13
Azercell открыла очередной эксклюзивный магазин в Сальяне (ФОТО)
ИКТ 4 июня 15:12
Azercell проводит акцию по защите прав детей (ФОТО)
ИКТ 1 июня 14:25
Посол Израиля в Азербайджане посетил Центр Barama компании Azercell (ФОТО)
ИКТ 31 мая 20:04
Azercell представил Азербайджан на XXV выставке TIBO-2018
ИКТ 21 мая 19:45
Azercell предложила новые вакансии на карьерной выставке (ФОТО)
ИКТ 21 мая 13:19
Azercell развернул сеть 4G Масаллы и Джалилабаде
ИКТ 17 мая 16:46
Мобильный оператор Азербайджана отменил решение о повышении цен на SMS
ИКТ 16 мая 10:06
Стали известны победители “Barama Hackathon 2018”
Бизнес 14 мая 08:51
Azercell объявляет о начале новой кампании для своих абонентов
ИКТ 12 мая 09:20
Центр Barama компании Azercell продолжает поддерживать юных стартаперов (ФОТО)
ИКТ 11 мая 19:13
Azercell на ярмарке вакансий для студентов и выпускников с ограниченными возможностями (ФОТО)
ИКТ 7 мая 19:30