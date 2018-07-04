Bakcell обеспечила надежную и стабильную работу услуг мобильной связи во всем Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell обеспечила максимальную надежность услуг мобильной связи во время перебоев с энергоснабжением на территории Азербайджана.

«В течение последних двух дней, мы работаем в специальном усиленном режиме, чтобы продолжать обеспечивать абонентов услугами мобильной связи высокого качества. Благодаря техническим возможностям сети Bakcell, снабженной самым инновационным оборудованием, мы добились полной стабильности и надежности услуг голосовой связи и мобильного интернета», отметил главный исполнительный директор компании Bakcell Николаи Беккерс.

В ночь со 2 по 3 июля, сеть Bakcell и все соответствующие структуры компании были экстренно переведены на усиленный режим работы. В рамках срочных предупредительных мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы мобильной сети, были запущены дополнительные источники питания, а также сотни стационарных и портативных генераторов, способных предотвратить какие-либо перебои в энергоснабжении мобильных базовых станций, расположенных в столице и регионах, в которых наблюдались трудность с энергоснабжением. Одновременно с этим, к процессу была привлечена дополнительная рабочая сила со стороны партнеров и подрядчиков Bakcell.

Технический персонал Bakcell был также переведен на 24 часовой режим работы, для осуществления постоянного контроля над сетью и мониторинга качества услуг. В результате, компанией обеспечивается бесперебойное функционирование базовых станций во всех регионах страны, включая отдаленные территории.

Информационный центр Bakcell, наряду с каналами в социальных медиа, в свою очередь, работает круглосуточно в усиленном режиме, для незамедлительного реагирования на все вопросы и обращения абонентов, а также оценки уровня и качества услуг.

Компания Bakcell продолжит работы направленные на обеспечение бесперебойной работы сети по всей стране.

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.

Благодаря более 6500 базовым станциям, сеть Bakcell охватывает 99 процентов населения и 93 процентов территории страны (за исключением оккупированных территорий).

В 2017 году, компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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