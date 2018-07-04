БАКУ /Trend/ - Azercell запускает новый интернет-роуминг пакет с целью устранить высокие и непредсказуемые затраты абонентов, которые пользуются мобильным интернетом, находясь за рубежом. Также компания планирует продолжить внедрение роуминг-предложений по всему миру, начиная с Европы, с сентября 2018 года.

"Мы хотим поощрять наших абонентов пользоваться услугами интернета в роуминге, где бы они ни находились во время международных поездок. У абонентов Azercell не должно быть причин не пользоваться услугами мобильного интернета за рубежом", - говорит президент Azercell Вахид Мурсалиев. - На данный момент в сфере телекоммуникаций совершенно отчетливо прослеживается переход от голосовых услуг к мобильному интернету. В связи с этим мы должны предоставлять доступные, простые и ожидаемые услуги мобильного интернета нашим клиентам во время поездок. Я рад сообщить, что Azercell активно продвигается и планирует сохранять лидирующие позиции на рынке в этом направлении.”

Во многих странах мира распространённой практикой среди абонентов, путешествующих за рубеж, является обыкновение отключать услуги интернет-роуминга в связи с высокими и непредсказуемыми ценами. По данным Еврокомиссии, почти половина граждан Азербайджана никогда не пользуется мобильным интернетом за рубежом. Около 90 процентов из них ограничиваются использованием таких базовых услуг, как электронная почта, в то время как более 25 процентов предпочитают просто отключать свои смартфоны за границей.

Эта статистика также отражается в цифрах Azercell. В настоящее время в среднем 30% абонентов Azercell используют роуминг при поездках за границу. Azercell планирует увеличить использование роуминга до 80 и более процентов к концу 2019 года.

Интернет-роуминг пакеты Azercell основываются на трех основных принципах:

- Доступность (доступные и предсказуемым цены. Нет необходимости отключать интернет в роуминге)

- Управление затратами (без неожиданностей. Вы заранее знаете ваши затраты)

- Простота использования (ясные и четкие цены)

Компания Azercell выступает с удобным и выгодным предложением в сфере решений касательно роуминг-услуг. Таким образом, со 2 июля Azercell запустил для абонентов Азербайджана пакет данных объемом 1GB, за 19,90 AZN на 14 дней, охватывающий Турцию, Россию, Грузию, Украину, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь и Молдову. Это означает, что клиент Azercell, путешествующий по Турции в течение одной недели, получит 1GB за 19,90 AZN, что намного выгоднее предложения 0,55 AZN/MB, когда за тот же объем интернета придется заплатить больше 500 манатов.

"Настало время приложить все усилия, чтобы сделать роуминг привлекательным для наших клиентов. Роуминг – это суть того, что делает связь и коммуникации мобильными.

Мы будем развивать инновации, создавать привлекательные решения и будем ставить интересы 4,5 миллиона наших клиентов главным приоритетом во время принятия решений”, - отмечает Вахид Мурсалиев.

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.