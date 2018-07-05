Республика Корея поможет Узбекистану внедрить технологию блокчейн

5 июля 2018 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ассоциация блокчейн-предпринимателей Республики Корея окажет помощь Национальному агентству проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана во внедрении технологии блокчейн в экономику страны.

Как передают узбекистанские СМИ, соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева обнародовано в четверг на сайте национальной базы законодательства республики.

Напомним, что президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее введение с 1 октября лицензирования деятельности на рынке криптоактивов в Узбекистане и внедрение технологии блокчейн с 2021 года в деятельность госорганов страны, в клиринговых операциях, а также при осуществлении платежей, торговом финансировании (аккредитив) и кредитовании проектов. Уполномоченным органом по лицензированию деятельности в области оборота криптоактивов определено НАПУ.

По данным рейтинга издания International Business Times, обнародованного в январе 2018 года, Узбекистан вошел в тройку лидеров по эффективности добычи криптовалют – стоимость производства одного биткоина здесь составляет 1 790 тысячи долларов. Лидерство в этом списке занимает Венесуэла (531 доллар), на втором месте – Тринидад и Тобаго (1 190 тысячи долларов).

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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