Azercell открыла очередной эксклюзивный магазин в Шамахы (ФОТО)

5 июля 2018 20:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Azercell Telekom, с целью повышения уровня обслуживания и обеспечения максимального удобства для своих абонентов, расширяет сеть эксклюзивных магазинов в столице и регионах страны. В этот раз компания предоставила своим абонентам новый офис эксклюзивной концепции в городе Шамахы по адресу: ул. Агамирзалы Ахмедова, 1.

Напомним, что особенностью магазина, оснащенного самым современным оборудованием, является наличие в офисе открытых пространств, удобство сервисов и широкая возможность выбора. Здесь абоненты могут изучить, сравнить и протестировать любой продукт. Профессиональные специалисты по продажам помогут клиентам сделать правильный выбор, подключиться к услугам и решить интересующие их вопросы. В этом магазине проводятся также все операции, совершаемые в центрах абонентского обслуживания Azercell, за исключением фактурной распечатки и переноса номера с одного имени на другое. Абоненты смогут приобрести в магазине дополнительные устройства и различные аксессуары, поддерживающие мобильные технологии, а также мобильные телефоны в кредит и наличной форме. Магазин будет оказывать услуги своим абонентам в течение всей недели с 9:00 до 20:00 без перерыва.

Отметим, что клиенты, совершившие покупки в магазине Azercell Exclusive в течение трех дней со дня открытия, получат подарок в размере 50% от общей потраченной суммы.

Отметим, что магазины Azercell Exclusive функционируют в городе Баку (Тбилисский проспект, 44С, проспект Бюль-бюля, 5, проспект Гара Гараева, дом 30/42, кв.52,), Хырдалане (проспект Гейдара Алиева-улица Мехди Гусейна, 54), Мярдакане (поселок Мярдакан, ул.С.Есенина, 92/2, кв.30), Хачмазе (улица Наримана Нариманова, 40), Сальяне (улица Гейдара Алиева, 105), Губе (проспект Гейдара Алиева, 194 и улица Победы, 12) и Сумгайыте (11-й мкр, пересечение улиц Кероглы и Узеира Гаджибекова).

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

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