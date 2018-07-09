Три стартапа представят Азербайджан в международном конкурсе «ClimateLaunchpad» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялся финальный этап «ClimateLaunchpad» - крупнейшей в мире «cleantech»-программы (чистые технологии), реализуемой при организационной поддержке Инновационного центра «Social Innovation Lab» («Sil.») и центра инноваций и предпринимательства «Barama» ООО Azercell. На финальном этапе состязались 15 стартап-команд из 3 стран, 2 академий, 9 университетов, 3 школ и 4 городов.

3 команды-победителя представят нашу страну в международном финале, который пройдет 1-2 ноября 2018 года в Эдинбурге, столице Шотландии. Наряду с этим, 10 стартап-проектов, которые будут включены в программу от Азербайджана, будут бороться за право участия в 18-месячной акселерационной программе (с инвестицией в 95000 евро) в Швейцарии и за денежное вознаграждение. Стартап-проекты, занявшие первые 10 мест во всемирном финале, будут приняты в 18-месячную программу «Climate-KIC Accelerator», которая способствует превращению маленьких идей в большой бизнес. В рамках этой акселерационной программы каждому проекту на трех этапах оказывается финансовая поддержка в размере 95000 евро.

Кроме того, команды, удостоенные первых 3 мест в «Grand Final», получат денежные вознаграждения в размере:

– Первое место: 10000 евро,

– Второе место: 5000 евро,

– Третье место: 2500 евро.

- награда по 5-и различным номинациям в размере 5000 евро каждая (итого: 25000 евро).

– все расходы 3 стартап-команд, представляющих Азербайджан во всемирном финале будут покрыты организаторами.

Отметим, что программа организуется ежегодно, начиная с 2014 года, и уже второй раз проходит в Азербайджане. В этом году среди 46 стран-участников наибольшее число заявок (83 проекта) в истории конкурса «ClimateLaunchpad» поступило из Азербайджана. Напомним, что за прошлый год в 10-недельную акселерационную программу, реализованную в рамках «ClimateLaunchpad» с участием 35 стран, были включены 13 стартап-проектов из Азербайджана. В ходе национального отборочного тура среди 105 стартапов были выбраны «3 лучших стартапа», которые будут бороться за звание лучшего проекта среди 15 стартап-проектов, представляющих Азербайджан во всемирном финале. В данное время выбранные стартапы развивают свои проекты в рамках инкубационной программы «Greenhouse» в городе Эдинбург. Рейхан Джамалова, учредитель проекта «Rainergy», представила свой проект именно для участия в программе «ClimateLaunchpad». Ее успешный проект, включенный в программу «ClimateLaunchpad», завоевал в отборочном финале симпатию зрителей. В продолжение программы «ClimateLaunchpad» Рейхан Джамалова при менторской поддержке и вместе с Лейлой Тагиевой, соучредителем инновационного центра «Sil.» и одного из менторов программы «ClimateLaunchpad», приняла участие в глобальном саммите предпринимательства, где привлекла внимание Иванки Трамп. И, наконец, Рейхан Джамалова, благодаря проекту, была признана одной из юных изобретателей и предпринимателей журнала «Forbes» за 2018 год (Forbes Under 30).

Для сведения отметим, что официальным организатором программы «ClimateLaunchpad» в Азербайджане является инновационный центр «Social Innovation Lab» (Sil.), а основными партнерами – ОАО «Азеркосмос» и компания EY Azerbaijan (Золотой спонсор). Центр инноваций и предпринимательства «Barama» – бронзовый спонсор программы.

Сеть ресторанов «Özsüt» выступила в качестве партнёра по обеспечению команд едой. Медиа-поддержку проекту оказали Technote Media, Edumap и Real TV. Партнерами проекта были французско-азербайджанский университет и акселератор SUP-Accelerator.

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

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