Азербайджан предлагает провести международный форум по электронной коммерции (ФОТО)

11 июля 2018 10:41 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана предлагает организовать в сентябре в Баку международный форум по электронной коммерции, сказал министр связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде в среду в ходе конференции на тему "Электронная торговля в Азербайджане: текущее положение и перспективы развития".
По словам Гулузаде, мероприятие планируется провести совместно с Европейским союзом, ООН и другими международными организациями.
"За последние годы электронная торговля в Азербайджане динамично развивается. Если в 2016 году объем розничной е-торговли в стране составил 25 миллионов манатов, то в 2017 году этот показатель превысил 46 миллионов манатов. Согласно индексу электронной торговли ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), Азербайджан находится на 68-м месте среди 144 стран мира", - сказал министр.

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