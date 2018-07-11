Рамин Гулузаде: В Азербайджане будет разработана нацстратегия по развитию e- коммерции (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана при сотрудничестве с ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) планирует подготовить национальную стратегию по развитию электронной коммерции в стране. Об этом сказал министр связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде в среду в ходе конференции на тему "Электронная торговля в Азербайджане: текущее положение и перспективы развития".

"За последние годы электронная торговля в Азербайджане динамично развивается. Если в 2016 году объем розничной е-торговли в стране составил 25 миллионов манатов, то в 2017 году этот показатель превысил 46 миллионов манатов. Согласно индексу электронной торговли ЮНКТАД, Азербайджан находится на 68-м месте среди 144 стран мира", - сказал министр.