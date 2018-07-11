Рамин Гулузаде: В Азербайджане будет разработана нацстратегия по развитию e- коммерции (версия 2)

11 июля 2018 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана при сотрудничестве с ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) планирует подготовить национальную стратегию по развитию электронной коммерции в стране. Об этом сказал министр связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде в среду в ходе конференции на тему "Электронная торговля в Азербайджане: текущее положение и перспективы развития".

"За последние годы электронная торговля в Азербайджане динамично развивается. Если в 2016 году объем розничной е-торговли в стране составил 25 миллионов манатов, то в 2017 году этот показатель превысил 46 миллионов манатов. Согласно индексу электронной торговли ЮНКТАД, Азербайджан находится на 68-м месте среди 144 стран мира", - сказал министр.

По его словам, в сентябре совместно с Европейским союзом, ООН и другими международными организациями планируется провести в Баку международный форум по электронной коммерции.

Министерство и Евросоюз, по словам Гулузаде, с 2017 года реализуют проект развития электронной коммерции, в рамках которого ведется серьезная работа в направлении приведения системы электронной идентификации в соответствие со стандартами ЕС.

"С целью развития е-коммерции в стране был принят закон об электронной торговле, а для развития информационного общества - национальная стратегия на 2014-2020 годы. Кроме того, были приняты стратегические дорожные карты по развитию в целом экономики и ее отдельных секторов", - сказал министр.
Гулузаде напомнил, что в 2016 году, согласно распоряжению главы государства, в стране был создан портал электронной коммерции Azexport.az, а для укрепления позиции Азербайджана в качестве цифрового торгового узла и расширения торговых отношений с другими странами - Торговый цифровой узел, который играет важную роль в обеспечении транснациональных торговых операций.
"Геостратегическое расположение Азербайджана создаёт новые возможности для доставки заказов посредством почты. Сегодня уже реализуется проект региональной значимости в сфере электронной коммерции, который позволяет почтовому оператору Азербайджана - Azerpoct выступить в роли регионального почтового центра и осуществлять доставку товаров посредством е-коммерции. Сегодня заказанные на электронных торговых площадках Китая товары доставляются в страну и перерабатываются со стороны Azerpoct , после чего доставляются в более чем 20 стран. Почтовые перевозки осуществляются со стороны AZAL и SilkWay", - сказал министр.
(Автор: Гусейн Велиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Рамин Гулузаде: В Азербайджане будет разработана нацстратегия по развитию e- коммерции (ФОТО)
ИКТ 10:41
Частный сектор играет важную роль в формировании инновационной экосистемы в Азербайджане
ИКТ 27 июня 14:22
В Азербайджане на междугородние автобусы можно купить билет онлайн в оба конца
Общество 22 июня 17:33
Минсвязи и Минналогов Азербайджана подписали протоколы о намерениях (ФОТО)
ИКТ 13 июня 16:50
Операторы связи Азербайджана перейдут на усиленный режим работы
ИКТ 13 июня 12:27
Рамин Гулузаде: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс имеет стратегическое значение для региона
Бизнес 11 июня 10:45
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев поздравил монгольского коллегу
Политика 13:26
За I половину 2018 года Узбекистан посетило вдвое больше туристов
Туризм 13:25
Победители олимпиады получат специальную стипендию UNEC
Общество 13:23
Рэпер Drake побил рекорд The Beatles
Интересное 13:08
Китай намерен решительно защищать свои законные права и интересы в торговле
Китай 13:06
На юго-западе Польши разбился вертолет
Европа 13:03
Подписан указ о мерах по стимулированию использования в Беларуси электромобилей
Беларусь 12:58
Хикмет Гаджиев: Кампания по прохождению воинской службы сыном Пашиняна в Карабахе превращена в шоу
Нагорно-карабахский конфликт 12:58
Белые ночи Тимура Аскерова в Санкт-Петербурге
Культура 12:56