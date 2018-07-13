Новая 4G MiFi кампания от Azercell

БАКУ /Trend/ - С целью сделать использование мобильного интернета более удобным и доступным, а также обеспечить всех абонентов мобильными технологиями нового поколения, компания Azercell Telekom представляет новую кампанию 4G/3G MiFi и 3G USB-модем. Отныне абоненты смогут не задумываясь о времени вдоволь пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом, представляемым компанией Azercell. Согласно условиям новой кампании, в случае приобретения с 13 июля абонентами одного из нижеуказанных устройств в магазинах Azercell Exclusive, центрах абонентских услуг Azercell или в официальных дилерских магазинах Azercell, потраченная ими сумма будет полностью возвращена на их баланс. В то же время абоненты смогут воспользоваться предлагаемыми Azercell ежемесячными интернет пакетами безлимитный, 30GB=20 манатов или 10GB=12 манатов. Спешите! Количество устройств ограниченно.

Устройство Цена в манатах Подарочный баланс в манатах 4G MiFi 149 149 3G MiFi 99 99 3G USB-МОДЕМ 49 49

Отметим, что компания Azercell Telekom регулярно предлагает пользователям мобильного интернета различные скидочные кампании и выгодные сервисы. Для сведения отметим, что компания Azercell не только в Азербайджане, но и во всем регионе впервые осуществила коммерческий запуск 4G-технологии, обеспечив этим доступность высокоскоростного мобильного интернета для своих абонентов.

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.