Туркменистан ведет переговоры с Турцией и Европой об аренде транспондеров своего спутника связи

14 июля 2018 09:16 (UTC+04:00)

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