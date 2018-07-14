Социальная инженерия позволяет мошенникам зарабатывать миллионы долларов на теме криптовалюты

БАКУ /Trend/ - В течение первой половины 2018 года решения «Лаборатории Касперского» предотвратили более ста тысяч попыток перехода пользователей на поддельные онлайн-кошельки и биржи криптовалют. Киберпреступники активно пользуются ажиотажем вокруг цифровых денег: кроме взлома криптовалютных бирж, эксплуатации уязвимостей в смарт-контрактах и использования зловредов-майнеров, мошенники прибегают и к классическим методам социальной инженерии. При этом их жертвами становятся не только старые игроки на рынке, но и те, кто только начал интересоваться этой темой.

Одна из наиболее популярных целей злоумышленников – это потенциальные ICO инвесторы (Initial coin offering – первичное размещение монет). Нередки случаи, когда киберпреступникам удаётся заполучить информацию о почтовых адресах потенциальных инвесторов определённого проекта. Тогда мошенники за некоторое время до начала старта pre-ICO рассылают фальшивые письма от лица команды проекта, в которых сообщают о старте продажи токенов и указывают адреса для перевода криптовалюты.

Также киберпреступники создают поддельные страницы, имитирующие официальные сайты ICO-проектов, и распространяют ссылки на них через электронную почту, мессенджеров, социальных сетей и рекламных объявлений в крупных поисковых системах. К примеру, путём создания фишинговых страниц, имитирующих веб-сайт ICO-проекта OmaseGo, киберпреступники смогли украсть более 1,1 миллиона долларов.

Крупнейшим по количеству привлечённых средств на сегодняшний день является ICO Telegram: слухи вокруг него спровоцировали возникновение сотни поддельных интернет-ресурсов. Более того, как выяснили эксперты «Лаборатории Касперского», адреса кошельков, на которые злоумышленники предлагали перевести средства, делались индивидуально под каждого потенциального инвестора ICO Telegram, что затрудняло отслеживание движения средств.

Ещё один популярный метод, применяемый кибермошенниками, – это предложение перевести определённую сумму в криптовалюте, чтобы получить обратно в несколько раз больше. Первую транзакцию требуют осуществить под предлогом верификации электронного кошелька. Злоумышленники, например, создавали в социальных сетях поддельные аккаунты таких известных личностей, как технологический магнат Илон Маск и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, и публиковали от их лица заманчивые предложения получить большую сумму.

Раздачи происходят и якобы от имени ICO-проектов: так, мошенники сделали поддельный Twitter-аккаунт, похожий на аккаунт проекта Switcheo, и разместили в нём ссылку на предложение о бесплатной раздаче цифровых монет. В результате им удалось украсть криптовалюту на сумму более 25 тысяч долларов.

Надеяться, что интерес мошенников к криптовалюте сойдет на нет, не приходится: слишком низок порог входа в «бизнес» и слишком высока прибыль. По приблизительным подсчетам экспертов «Лаборатории Касперского» на основе информации о более тысячи известных Ethereum–кошельков злоумышленников, на которые жертвы осуществляли свои переводы, за последний год киберпреступникам удалось выманить как минимум 21 000 ETH (Ethereum – популярная криптовалюта) – более 10 миллионов долларов по текущему курсу. И это сумма без учёта тех средств, которые мошенники вывели со счетов жертв самостоятельно, получив доступ к их онлайн-кошелькам.

«Киберпреступники идут в ногу со временем и следят за последними тенденциями в области информационных технологий. Поэтому неудивительно, что они не обошли стороной такие популярные темы, как криптовалюта и ICO. Однако новые схемы мошенничества здесь основаны на простых известных методах социальной инженерии, при этом они позволяют киберпреступникам зарабатывать миллионы долларов. Успех злоумышленников связан с тем, что они умеют использовать человеческий фактор, который по-прежнему является слабым звеном в кибербезопасности», – подчеркнула Надежда Демидова, ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Чтобы не стать жертвой кибермошенников, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям следовать нескольким правилам:

- относитесь со здравым скептицизмом ко всем заманчивым предложениям;

- проверяйте информацию об ICO, в котором планируете участвовать, в официальных и независимых источниках, а также старайтесь определить, какой сайт является оригинальным;

- проверяйте на стороннем ресурсе транзакции по кошельку, на который планируете перевести свои сбережения;

- кошельки, замеченные в мошеннических схемах, часто уже имеют предупреждение в различных «обозревателях блоков» — онлайн-инструментах для просмотра подробной информации о любых транзакциях в соответствующих криптовалютах;

- всегда проверяйте адреса гиперссылок, по которым переходите, в адресной строке браузера;

сохраните адрес своего кошелька в закладках и переходите на него только оттуда, чтобы снизить риск попадания на фишинговую ссылку.

Более подробная информация о фишинге, связанном с криптовалютами, доступна в отчёте: https://securelist.ru/in-cryptoland-trust-can-be-costly/90370/

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