AzerGold переходит на электронную систему (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В головном офисе ЗАО “AzerGold” состоялась презентация системы “ERP – Enterprise Resource Planning (планирование ресурсов предприятия) и электронной системы документооборота. Как говорится в сообщении ЗАО, распространенном в понедельник, на презентации отдел информационных технологий “AzerGold” отметил, что с внедрением данных программ в ЗАО создана централизованная электронная система по финансам, снабжению, складскому хозяйству и человеческим ресурсам, а также сообщил о создании электронной системы документооборота.

Отметим, что система ERP при помощи современных технологий и программного обеспечения позволяет управлять основными бизнес-процессами в режиме реального времени. Программное обеспечение SAP B1, применяемое для внедрения системы ERP, широко используется как ведущими азербайджанскими компаниями, так и в ряде развитых стран мира. Данные современные инновационные системы наравне с ускорением процесса документооборота и электронизации деятельности компании, также внесут свой весомый вклад в обеспечение прозрачности в ЗАО “AzerGold”.

В рамках мероприятия руководители отделов ЗАО “AzerGold” выступили с докладами о проделанных в первом полугодии работах, а также обсудили предстоящие задачи.

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