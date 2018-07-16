Регулирование защиты персональных данных Азербайджана изучается на соответствие требований ЕС

16 июля 2018 15:26 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Госведомство Азербайджана закупает 30 тысяч лицензий Microsoft
ИКТ 12 июля 11:49
Частный сектор играет важную роль в формировании инновационной экосистемы в Азербайджане
ИКТ 27 июня 14:22
В Азербайджане на междугородние автобусы можно купить билет онлайн в оба конца
Общество 22 июня 17:33
Операторы связи Азербайджана перейдут на усиленный режим работы
ИКТ 13 июня 12:27
Самый безопасный DATA-центр в регионе находится в Азербайджане - министр
ИКТ 8 июня 17:38
Минсвязи Азербайджана будет развивать сотрудничество с ЕС
ИКТ 7 июня 14:44
Лента новостей
Эрдоган и Трамп обсудили по телефону Сирию и Россию
Турция 16:08
Казахстанский тенге остается стабильным по отношению к доллару США
Бизнес 16:07
Азербайджанский Turanbank незначительно увеличил кредитный портфель
Бизнес 16:00
Обнародованы сроки поставки SOCAR дизтоплива в Украину
Энергетика 15:53
На крупных автотрассах Азербайджана ремонтируются отбойники вдоль дорог
Общество 15:52
Сегодня вечером начнется обновление дорожной разметки на трассе Баку-Сумгайыт
Общество 15:49
Завершается регистрация на специальности V группы вузов и колледжей Азербайджана, требующие особых способностей
Общество 15:42
Путин предложил Трампу обсудить "болевые точки" в двусторонних отношениях
Россия 15:41
Трамп заявил, что у России и США есть шанс наладить отношения
США 15:39