Azercell расширил покрытие сети LTE еще в пяти районах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ведущий оператор мобильной связи Азербайджана, Azercell Telekom, отличающийся качественными и инновационными услугами, продолжает расширять свою сеть 4G по всей стране. Компания создала сеть 4G еще в пяти городах - Агджабеди, Балакяне, Габале, Губе и Товузе и тем самым сделал услугу высокоскоростного мобильного интернета доступным в 12 регионах страны. Ранее услуга 4G Azercell уже были доступны в Гяндже, Ширване, Шамкире, Барде, Лянкярани, Масаллы и Джалилабаде.

Кроме того, Azercell удвоил количество станций 4G в Баку и регионах в 2018 году и предоставил своим абонентам возможность воспользоваться преимуществами этой услуги. Так, в течение первых шести месяцев года в целом 113 станций, работающих в сети LTE были установлены по всей стране, из них 26 ​​в Баку, 28 в Сумгаите, 12 на Абшероне, 8 в Агджабеди, 7 в Балакяне, 5 в Джалилабаде, 6 в Масаллы, 8 в Габале, 7 в Губе и 6 в Товузе. В настоящее время Azercell предоставляет своим абонентам высококачественную мобильную связь благодаря 2826 станциям 2G, 2208 станциям 3G и 663 станциям 4G.

Следует отметить, что отныне абоненты Azercell, имеющие SIM-карту и мобильное устройство с поддержкой 4G, смогут использовать услугу 4G без обращения в центры обслуживания абонентов Azercell. Для этого абоненту достаточно выбрать 4G на используемом устройстве.

К концу этого года Azercell планирует расширить географию сети 4G в большинстве регионов и городов Азербайджана. До конца текущего года запланирован запуск еще 300 4G станций в Баку и Абшероне, а также 182 4G станций в регионах.

Количество интернет-пользователей сети 4G компании Azercell, впервые в Азербайджане предоставившей услугу 4G своим абонентам и нацелившейся на предоставление высокоскоростного мобильного интернета во всех регионах страны, увеличилось в 3 раза по сравнению с предыдущими годами, а объем использования мобильного интернета увеличился на 50 процентов.

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентами рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

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