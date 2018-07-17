Мобильный оператор Азербайджана повышает стоимость услуги Asan Imza

17 июля 2018 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell повышает стоимость услуги Asan Imza, говорится во вторник в сообщении компании опубликованной в официальной печати.

По сообщению компании с 15 августа 2018 года стоимость услуги для населения, юридических и физических лиц, представителей юридических лиц и сотрудников государственной власти и органов самоуправления (за исключением государственных служащих и работников местных органов самоуправления, подключившихся к услуге с 28 августа 2017 года) стоимость услуги за фактурный период составит 2,5 маната (с учетом НДС). При этом каждая транзакция посредством услуги Asan Imza будет бесплатной.

В настоящее время стоимость фактурного периода использования Asan Imza составляет один манат. Для госслужащих и местных органов самоуправления ежемесячная абонентская плата отсутствует.

Для населения, юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью плата за подключение к услуге составляет - 18 манатов, для государственных служащих и местных органов самоуправления – 58 AZN.

С 29 августа 2017 года стоимость подключения к услуге для работников государственных и местных органов самоуправления составляет 54,46 манатов. Все абоненты, подключившиеся до 29 августа 2017 года, пользуются услугой согласно их текущему тарифу до истечения срока договора.

Официальный курс на 17 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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