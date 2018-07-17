Azercell организовала бесплатные уроки программирования для школьников

БАКУ /Trend/ - ООО Azercell Telekom осуществляет ряд проектов, направленных на поддержку развития молодого поколения. Центр инноваций и предпринимательства «Barama» компании Azercell при поддержке PASHA Bank с целью организации максимально продуктивных для школьников летних каникул представляет проект «Barama Junior 2018 / Summer IT school for kids». Уже третий проект «Coding Kids – Summer Course» расскажет школьникам о полезных возможностях компьютера и телефонов помимо игр и развлечений. В рамках проекта школьники в возрасте 9-11 и 12-15 лет смогут изучать программы Python, Raspberry Pi и HTML. Занятия, построенные с использованием интерактивных методов обучения, будут проводиться преподавателем Python и мобильных приложений компании «Coding Club Kids», программистом по ИКТ в Бакинском Инженерном Университете Туралом Ахмедовым и преподавателем веб-дизайна компании «Coding Club Kids», членом совета лаборатории ИКТ Бакинского инженерного университета, исследователем и программистом Туралом Садыговым. Уроки будут проводиться три раза в неделю в центре инноваций и предпринимательства «Barama» на бесплатной основе. Занятия начнутся 30 июля и продлятся четыре недели. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться до 20 июля 2018 года по ссылке: Bit.ly/Barama.

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ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

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