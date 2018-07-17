АzerTelecom подписала меморандум о сотрудничестве с компьютерной академией STEP

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о сотрудничестве между компанией ООО АzerTelecom, являющейся магистральным интернет-провайдером, соединяющим Азербайджан с международной сетью интернета и компьютерной академией STEP.

Подписание меморандума между АzerTelecom и компьютерной академией STEP создает благоприятные условия для устойчивого развития образования в сфере информационно-коммуникационных технологий, реализации образовательных программ по ИКТ, поддержки различных проектов, связанных с наукой и образованием, и совместного продвижения этой области среди широкой общественности.

Меморандум о сотрудничестве подписан между генеральным исполнительным директором АzerTelecom Фуадом Аллахвердиевым и директором компьютерной академии STEP Алексеем Слепцовым, и предусматривает осуществление сотрудничества по ряду важных направлений.

"Меморандум создает широкие возможности для развития образования в сфере высоких технологий, повышения теоретических и практических знаний учеников и студентов академии. АzerTelecom постоянно поддерживает различные научные и образовательные проекты, направленные на устойчивое развитие нашего общества. Мы верим, что новые образовательные проекты, которые мы собираемся реализовать в рамках нашего будущего сотрудничества с компьютерной академией STEP, будут способствовать общему развитию",- сказал Фуад Аллахвердиев.

В свою очередь, Алексей Слепцов высказал, что совместное сотрудничество в рамках меморандума откроет новые возможности для развития молодежи и создаст условия по продвижению образования в сфере ИКТ.

О Компьютерной Академии “STEP”:

Компьютерная академия STEP действует с 1999 года и является международным учебным заведением, специализирующимся на компьютерном обучении. Академия действует в 16 странах мира, в том числе в Азербайджане, и насчитывает в общей сложности 30 000 студентов и 85 000 выпускников.

О компании “AzerTelecom”:

ООО “AzerTelecom” - динамично развивающийся телекоммуникационный оператор Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и главным акционером телекоммуникационного провайдера является первый мобильный оператор Азербайджана - компания Bakcell. AzerTelecom представляет такие телекоммуникационные услуги, как оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передача данных в сетях мобильной и фиксированной связи, международный транзит, SIP-телефония, FTTx (оптическое волокно до точки "х"), услуги DATA-центра, VPN (виртуальная частная сеть), услуги VSAT, корпоративная сеть, выделенная линия через GSM, услуги backbone, услуга VoIP, защита от DDOS атак и т.д.

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