Пользователи Instagram смогут видеть друзей, находящихся онлайн

21 июля 2018 21:30 (UTC+04:00)

Пользователи Instagram смогут увидеть, кто из друзей находится онлайн, сообщается в официальном блоге приложения, передает РИА Новости.

Находящиеся в Сети пользователи будут отмечены зеленой точкой по аналогии с мессенджером Facebook. Статус пользователя можно будет посмотреть только в том случае, если он находится в друзьях или с ним велась переписка.

При желании активный статус можно будет скрыть.

Сейчас Instagram позволяет увидеть, кто из друзей находится онлайн, только в разделе "Direct". В новой версии приложения зеленая отметка появится в новостной ленте рядом с фотографией активных пользователей.

Instagram — бесплатное приложение с элементами социальной сети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры и распространять их. Аудитория мессенджера составляет более миллиарда пользователей.

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