Минтранс Азербайджана выделил дополнительные средства на посвященную апрельским боям VR-игру (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана выделило дополнительные средства на посвященную апрельским боям VR-игру.

В рамках мер по расширению стартап-движения в стране министерство оказывает постоянную поддержку успешным инновационным проектам, говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.

Поэтому стартаперы, получившие гранты Государственного фонда развития информационных технологий при министерстве и функционирующие в Инкубационном центре Парка высоких технологий, уже представляют свою продукцию на мировых рынках под брендом Made in Azerbaijan.

Одним из таких успешных проектов стала военная игра виртуальной реальности «Высота» ("Yüksəklik"), разработанная резидентом Инкубационного центра ПВТ – компанией CustomAR.

Игра посвящена азербайджанским солдатам, самоотверженно сражающимся с врагом. Ее создателей вдохновило героическое освобожденная высоты Лялятепе национальной армией Азербайджана от оккупации в апреле 2016 года. В 2018 году эта игра, представленная со сценическим оформлением на выставке в Турции, вызвала большой интерес посетителей. Создатели игры также развивают ее в качестве виртуального военного симулятора. В настоящее время проект совершенствуется и разрабатывается в форме прототипа военного симулятора для Вооруженных сил в двух разных проектах.

Наряду с этим компания CustomAR намерена организовать тренинги виртуальной реальности для военнослужащих.

С этой целью министерство транспорта, связи и высоких технологий выделило средства на приобретение необходимых устройств.

За счет выделенных средств компания разработает симуляторы виртуальной реальности азербайджанского производства и организует их внутренние и внешние продажи. Таким образом, еще одна инновационная продукция сможет выйти на мировой рынок под брендом Made in Azerbaijan.

На состоявшейся сегодня церемонии выделенные министерством средства были переданы главе компании CustomAR.

Отметим, что CustomAR уже четыре года успешно функционирует в Азербайджане в сфере технологий виртуальной реальности, дополненной реальности и VR360°.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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