Компания Facebook учредила дочернюю компанию в Китае

Самая большая в мире социальная сеть Facebook учредила свою дочернюю компанию в Ханчжоу китайской провинции Чжэцзян. Компания получила название Facebook Technology (Hangzhou), законным представителем стал Чжан Цзинмэй, уставной капитал – 30 миллионов долларов, сообщает People's Daily.

Вслед за тем, как в начале июня этого года в электронной системе сети товарных знаков Китая было объявлено о регистрации знака компании Facebook, нынешнее учреждение дочерней компании ознаменовало важный шаг социальной сети в выходе на китайский рынок.

Долгожданный выход на китайский рынок

На протяжении длительного времени реклама является основным источником дохода Facebook. Несмотря на то, что внешне компания еще не вышла на китайский рынок, она уже давно заметила бизнес-возможности в КНР.

По словам основателя и главного исполнительного директора компании Facebook Марка Цукерберга, люди думают, что компании нет на китайском рынке, однако это не так. Многочисленные большие предприятия Китая продают огромное количество товаров в другие страны, они используют Facebook в качестве главного инструмента по передаче информации, позволяя миру знакомиться с их деятельностью и увеличивая число клиентов. «Несмотря на то, что обслуживание клиентов в Китае не такое активное, эта страна является одним из наших крупнейших рынков по рекламе».

Facebook всегда стремилась выйти на китайский рынок. Еще в 2007 году компания зарегистрировала домен facebook.cn, а также активно продвигала Криса Пэна на службу в Китае, что считалось желанием выйти на китайский рынок. В 2008 году, по слухам, Facebook взяла себе китайское название «Фэйшу» (Meetsocial). Однако с 2008 года, компания сталкивается с препятствиями в КНР.

После этого, руководство Facebook в лице Цукерберга постоянно прикладывает усилия для продвижения компании в Китае. В 2014 году Цукерберг посетил Университет Цинхуа, а также встретился с членами постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

В декабре прошлого года Facebook презентовала в Китае мобильное приложение Colorful Balloons. Несмотря на то, что в данном мобильном приложении не использовано имя Facebook, его разработчиком стал исполнительный директор и менеджер онлайн-компании Youge Чжан Цзинмэй.

Согласно информации о регистрации предприятий, 17 марта компания Youge была зарегистрирована в Пекине, уставной капитал составил один миллиона юаней, законным представителем стал Чжан Цзинмэй. Адрес зарегистрированной компании – здание недалеко от SOHO в районе Чаоян Пекина.

На днях в интервью сайту Recode основатель Facebook Цукерберг, говоря о выходе на китайский рынок, отметил, что «с точки зрения долгосрочной перспективы, сложно объединять весь мир без Китая».

Учреждение дочерней компании в КНР может свидетельствовать о готовности Цукерберга, является важным началом для Facebook в освоении китайского рынка.

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