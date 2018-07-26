В Азербайджане состоялся саммит A’Startap при содействии Центра «Barama» Azercell Telekom (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центр Инноваций и Предпринимательства «Barama», созданный ООО «Azercell Telekom» реализовал очередной проект, сообщает в четверг Azercell.

Так, с 18 по 20 июля в Баку при организационной поддержке «Aforyouth» и генеральном спонсорстве «Azercell» и «PASHA Bank» состоялся саммит и интенсивный курс “A’Startap Summit 2018”. Трехдневное мероприятие было нацелено на повышение предпринимательских и творческих способностей начинающих предпринимателей и юных лидеров. Первый день Саммита был посвящен налаживанию деловых связей: 45 местных, стремящихся выйти на международную арену предпринимателей получили возможность познакомиться друг с другом и установить контакты с будущими потенциальными партнерами. После формирования команды, была определена проблема с использованием различных бизнес методов. Во второй день саммита, темой дискуссий были проблемы, волнующие юных стартапов, и были представлены соответствующие рекомендации по их решению. 20 Июля – последний день мероприятия стал открытым для бизнес-общины Азербайджана, во время которого участники представили соответствующим компаниям стартап-идеи, появившиеся у них за последние два дня Саммита.

Таким образом, Илькин Байрамлы, Нариман Мамедли, Насех Бадалов стали обладателями 1-го места с проектом "Studentsy". 2-ое место было присуждено Валиду Мамедли, Нармин Насировой, Хаяле Мирзоевой за проект “BestFit", 3-го места удостоились Джамал Ахмедов, Ляман Асадли за проект "Rise in rice".

Команды-победители получили шанс продолжить в будущем работу над своими идеями в Центре «Barama». Победителям в качестве приза также была предложена возможность работать от Центра “Start Coworking”, а именно:

I место – офисное пространство без оплаты сроком на один месяц (со всеми услугами, 1 человек);

II место - офисное пространство без оплаты сроком на одну неделю (со всеми услугами, 1 человек);

III место - офисное пространство без оплаты сроком на три дня (со всеми услугами, 1 человек).

Как известно, Центр Инноваций и Предпринимательства «Barama» - первый инкубационный центр в Азербайджане, который преуспел в накоплении богатого опыта и установлении бизнес-контактов благодаря профессиональным наставникам и поддержке партнеров. Центр “Barama” поддерживает и представляет IT-проекты, Облачные Вычисления (Cloud Computing) и Бизнес-решения, Игры, IOT, Fintech, Инновационные решения в сельском хозяйстве, проекты виртуальной реальности, расширенной реальности и искусственный интеллект. Центр является организатором в стране ряда международных соревнований высокого уровня, содействует стартапам в создании собственного бизнеса, и привлечении новых партнеров.

«Aforyouth» - это молодежная организация локальной стартап-общины, оказывающая помощь студентам и молодым специалистам в развитии своих идей и оттачивании приобретенных навыков. Организация не только направляет новичков, но и предоставляют им возможности для международной деятельности, одновременно не мешая продолжать учиться.

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