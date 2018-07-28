Акции Twitter потеряли на торгах в США больше 20%

28 июля 2018 01:05 (UTC+04:00)

Фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне оказавшихся хуже прогнозов отчетов компаний, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Индекс NASDAQ опустился на 1,46% — до 7737,42 пункта, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,3% — до 25451,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,66% — до 2818,82 пункта.

Акции сервиса микроблогов Twitter обвалились на 20,54% после публикации отчетности и критики президента США Дональда Трампа. Компания сообщила о снижении числа активных пользователей во втором квартале на 0,3%, или на 1 миллион — до 335 миллионов человек в месяц из-за очистки от автоматически созданных учетных записей и спам-аккаунтов.

Кроме того, в четверг Трамп заявил, что Twitter осуществляет "теневой бан" публикаций известных членов Республиканской партии, и пообещал "изучить эту дискриминационную и незаконную практику".

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