В Китае завершили разработку нового прототипа суперкомпьютера "Тяньхэ-3" (ФОТО)

28 июля 2018 11:08 (UTC+04:00)

Тяньцзиньский национальный суперкомпьютерный центр в Китае завершил разработку и успешно провел приемочную проверку прототипа уровня E "Тяньхэ-3" - китайского эксафлопсного суперкомпьютера нового поколения (1 эксафлопс равен 1 квинтиллиону операций в секунду), сообщает агентство "Синьхуа".

В системах прототипа использованы произведенные в Китае высокопроизводительные чипы. С учетом этого прорыва можно ожидать, что разработка суперкомпьютера "Тяньхэ-3" будет успешно завершена в 2020 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На востоке Китая обрушилась крыша моста, на котором люди прятались от грозы
Китай 11:22
Ашхабад и Пхеньян провели политические консультации
Туркменистан 27 июля 19:55
Владимир Путин: Юань приобретает свойства резервной валюты
Россия 27 июля 17:51
Беларусь планирует развивать сотрудничество с CITIC Group в области сельского хозяйства
Беларусь 27 июля 17:13
Китай будет поддерживать другие развивающиеся страны
Китай 27 июля 14:48
Китай наладит масштабное производство нерафинированного подсолнечного масла в Казахстане
Казахстан 27 июля 14:48
Лента новостей
Генеральный директорат Турции по управлению автодорогами объявляет тендер
Тендеры 12:02
Ниязи Сафаров: SOCAR Polymer - крупнейший проект в ненефтяной экономике Азербайджана
Бизнес 11:55
S&P: Валютные резервы Центробанка Азербайджана могут вырасти на 70% до 2022 г.
Бизнес 11:44
Премьеры Британии и Чехии считают важным достижение успешного соглашения по Brexit
Европа 11:38
"Узбекские авиалинии" вновь стали самой пунктуальной авиакомпанией
Туризм 11:34
США намерены разместить оружие в космосе
США 11:32
В КНДР создали группу по развитию диалога с Японией
Другие страны 11:29
Узбекистан и Россия могут провести первый межрегиональный форум
Бизнес 11:26
В Хомс после освобождения вернулись более тысячи семей беженцев
Арабские страны 11:24