В Китае завершили разработку нового прототипа суперкомпьютера "Тяньхэ-3" (ФОТО)

Тяньцзиньский национальный суперкомпьютерный центр в Китае завершил разработку и успешно провел приемочную проверку прототипа уровня E "Тяньхэ-3" - китайского эксафлопсного суперкомпьютера нового поколения (1 эксафлопс равен 1 квинтиллиону операций в секунду), сообщает агентство "Синьхуа".

В системах прототипа использованы произведенные в Китае высокопроизводительные чипы. С учетом этого прорыва можно ожидать, что разработка суперкомпьютера "Тяньхэ-3" будет успешно завершена в 2020 году.

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