Китай успешно запустил два навигационных спутника "Бэйдоу-3"

БАКУ /Trend/ - Китай с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" (серия "Великий поход") вывел на орбиту два навигационных спутника "Бэйдоу-3", сообщает агентство "Синьхуа".

Это девятый и десятый спутники, запущенные Китаем для спутниковой навигационной системы "Бэйдоу-3".

Запуск был произведен 29 июля в 09:48 по пекинскому времени с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань. После более чем трехчасового полета спутники успешно вышли на рабочие орбиты.

К концу 2018 года Китай планирует запустить 18 спутников с целью предварительно сформировать систему "Бэйдоу-3". В приоритетном порядке система будет предоставлять услуги странам, расположенным вдоль "Пояса и пути".

Новые спутники и ракета-носитель "Чанчжэн-3Б" разработаны и изготовлены Китайским исследовательским институтом космических технологий и Китайским исследовательским институтом ракетной техники соответственно.

С учетом нынешнего запуска китайские ракеты-носители семейства "Чанчжэн" совершили 281 полет.

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